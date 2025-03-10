Чемпионка России по маунтинбайку Ильина получила нейтральный статус

Чемпионка России по маунтинбайку Кристина Ильина получила нейтральный статус.

Об этом говорится в документах Международного союза велосипедистов (UCI).

Ильиной 26 лет, в 2024 году она дважды побеждала на чемпионатах России (велокросс, кросс-кантри на марафонской дистанции).