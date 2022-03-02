Международный союз велосипедистов отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях

Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на уровне сборных под национальным флагом.
Hешение касается всех дисциплин велоспорта – в том числе велошоссе, велотрека, ВМХ и маунтинбайка.
«Газпром-РусВело», «Возрождение», «Марафон-Тула» и другие российские проекты лишены статуса команд UCI и возможности выступать на международных стартах.
Соревнования на территории России, в частности, трековые Гран-при Москвы и Санкт-Петербурга, шоссейная многодневка «Пять колец Москвы» и этап Гранфондо, исключены из международного календаря UCI.
Россияне имеют право выступать на международной арене в профессиональных командах, если они не являются российскими. Таким образом, Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) и Александр Власов (BORA Hansgrohe) могут выступать за свои команды в Мировом туре.
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