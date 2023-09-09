Тренер сборной России по маунтинбайку: «Никаких шансов попасть на Олимпиаду нет. Последним шансом был ЧМ в Великобритании, куда мы не смогли поехать»
Российские маунтинбайкеры не смогут попасть на Олимпийские игры в Париже.
Об этом сообщил тренер сборной России Николай Крутилин.
«Даже математических шансов у нас нет. Последним шансом был ЧМ в Великобритании, на который мы не смогли поехать.
К тому же рейтинг национальный, индивидуального для отбора в элите нет, так что и шансов нет тоже», – сказал Крутилин.
Российские спортсмены были отстранены от соревнований в марте 2022 года. В мае 2023-го Международный союз велосипедистов допустил россиян в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий.
Комментарии