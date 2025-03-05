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Кандидат в президенты МОК Лапартьен о трансгендерах: «Даже если регулировать уровень тестостерона, это может повлиять на справедливый спорт»

Лапартьен заявил, что МОК должен обсудить вопрос о трансгендерах в спорте.

Давид Лапартьен – глава Международного союза велосипедистов (UCI), кандидат в президенты Международного олимпийского комитета.

«Мы обсуждаем проблему с женщинами, врачами, учеными. Решили, что если даже возможно регулировать уровень тестостерона, это может повлиять на справедливый спорт. Второе – тело помнит, кем оно было раньше.

Мы решили, что в велоспорте трансгендеры не могут соревноваться с женщинами. МОК в настоящее время отдает международным федерациям вопрос о выступлении трансгендеров. И мы должны обсудить этот вопрос на сессии МОК.

Либо мы создаем некие правила, которые должны обсудить в федерациях, либо мы принимаем прямое решение, касающееся Олимпийских игр», – сказал Лапартьен на онлайн-встрече с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
Давид Лапартьен
натив
Международный союз велосипедистов (UCI)
logoМОК
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