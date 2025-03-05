Кандидат в президенты МОК Лапартьен о трансгендерах: «Даже если регулировать уровень тестостерона, это может повлиять на справедливый спорт»
Давид Лапартьен – глава Международного союза велосипедистов (UCI), кандидат в президенты Международного олимпийского комитета.
«Мы обсуждаем проблему с женщинами, врачами, учеными. Решили, что если даже возможно регулировать уровень тестостерона, это может повлиять на справедливый спорт. Второе – тело помнит, кем оно было раньше.
Мы решили, что в велоспорте трансгендеры не могут соревноваться с женщинами. МОК в настоящее время отдает международным федерациям вопрос о выступлении трансгендеров. И мы должны обсудить этот вопрос на сессии МОК.
Либо мы создаем некие правила, которые должны обсудить в федерациях, либо мы принимаем прямое решение, касающееся Олимпийских игр», – сказал Лапартьен на онлайн-встрече с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним
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