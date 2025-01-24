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Павел Колобков: «Заявление Лапартьена говорит о том, что он вменяемый человек. Но на данный момент оно не значит ничего»

Павел Колобков оценил заявление кандидата в президенты МОК Лапартьена о России.

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) француз Давид Лапартьен ранее заявил, что Россия не останется вне олимпийского движения навсегда. Также он назвал россиян «спортивной нацией».

«А что Лапартьену раньше мешало делать такие заявления? Разве что-то случилось весомое, чтобы так говорить? Кроме того, руководство МОК никогда не делало заявлений об исключении России из олимпийской семьи. Другое дело, что были созданы условия, делающие невозможным наше полноценное участие – как в соревнованиях, так и в других процессах.

Я бы назвал слова Лапартьена аккуратными, их можно трактовать в обе стороны. Хотелось бы, чтобы он сказал больше. Вообще я бы не стал сейчас уделять серьезное внимание таким заявлениям, время еще не наступило. Давайте дождемся выборов главы МОК, а потом будем анализировать.

Хотя, конечно, заявление позитивное, оно говорит о том, что Лапартьен вменяемый человек. Но на данный момент оно не значит ничего», – сказал бывший министр спорта России Колобков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoПавел Колобков
logoМОК
Министерство спорта России
Давид Лапартьен
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