Павел Колобков: «Заявление Лапартьена говорит о том, что он вменяемый человек. Но на данный момент оно не значит ничего»

Павел Колобков оценил заявление кандидата в президенты МОК Лапартьена о России.

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) француз Давид Лапартьен ранее заявил , что Россия не останется вне олимпийского движения навсегда. Также он назвал россиян «спортивной нацией».

«А что Лапартьену раньше мешало делать такие заявления? Разве что-то случилось весомое, чтобы так говорить? Кроме того, руководство МОК никогда не делало заявлений об исключении России из олимпийской семьи. Другое дело, что были созданы условия, делающие невозможным наше полноценное участие – как в соревнованиях, так и в других процессах.

Я бы назвал слова Лапартьена аккуратными, их можно трактовать в обе стороны. Хотелось бы, чтобы он сказал больше. Вообще я бы не стал сейчас уделять серьезное внимание таким заявлениям, время еще не наступило. Давайте дождемся выборов главы МОК, а потом будем анализировать.

Хотя, конечно, заявление позитивное, оно говорит о том, что Лапартьен вменяемый человек. Но на данный момент оно не значит ничего», – сказал бывший министр спорта России Колобков .