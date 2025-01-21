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Двукратный чемпион России по велотреку Игорь Гирилович получил нейтральный статус UCI

Российский велотрекист Игорь Гирилович получил нейтральный статус.

19-летний спортсмен – чемпион России в гите с ходу на 200 м и в командном спринте (750 м).  Он сможет выступать на международных стартах под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI).

В 2025 году помимо Гириловича нейтральный статус получил еще один россиянин – Никита Фоминов, выступающий в BMX.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
велотрек
logoсборная России
Международный союз велосипедистов (UCI)
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