Тренеру сборной России по велотреку Макаровой отказали в нейтральном статусе: «Чиновники из UCI сделали это по политическим причинам»

Теги велотрек сборная России UCI сборная России жен Политика Татьяна Макарова Велоспорт

Тренеру сборной России по велотреку Макаровой отказали в нейтральном статусе.

«Я подала заявку на нейтральный статус, потому что два моих спортсмена планируют выступать на первенстве мира. Но мою заявку отклонили. Чиновники из UCI сделали это по политическим причинам. Они нашли мое интервью в интернете, которое, по их мнению, не позволяет мне претендовать на нейтральный статус.

Очень грустно, что спорт в очередной раз стал заложником политики. Конечно, молодым спортсменам лучше ехать на ответственные международные старты вместе со своими личными тренерами. Но мои ребята – профессионалы, рядом с ними будут мои коллеги. Верю, что успешно вырулим и из этой сложной ситуации, хотя я очень сильно переживаю сейчас», – сказала Татьяна Макарова.

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1 комментарий
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https://tula.er.ru/activity/news/tatyana-makarova-my-dolzhny-byt-edinym-celym

Это за это интервью? А чего она ожидала, когда подавала заявку на нейтральный статус?
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