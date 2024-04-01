Международный союз велосипедистов допустил до стартов 48 россиян в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 48 россиянам.

По состоянию на 1 апреля нейтральный статус имеют россияне Инна Абайдуллина, Мария Аверина, София Балаева, Яна Бурлакова, Никита Быковский, Валерия Валгонен, Петр Винокуров, Владимир Гончаров, Александр Григорьев, Федор Даясов, Тамара Дронова, Александр Дубченко, Дарья Дятлова, ,Екатерина Евланова, Дарья Ермолова, Даниил Зараковский, Вячеслав Иванов, Алена Иванченко, Егор Игошев, Даниил Казаков, Никита Калачник, Никита Кирильцев, Екатерина Ковальчук, Марк Крючков, Руслан Кузнецов, Алина Лысенко, Иван Майкин, Дарья Малкова, Татьяна Малкова, Сергей Мальнев, Алексей Медведев, Иван Новолодский, Илья Савекин, Иван Самусев, Петр Сапронов, Иван Селедков, Григорий Скорняков, Иван Смирнов, Диана Смирнова, Елизавета Солозобова, Глеб Сырица, Борис Пономарев, Михаил Постарнак, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, Ярослав Шведов, Влас Шичкин и Илья Щегольков.

UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

Всего за десять месяцев присвоил нейтральный статус 75 спортсменам.