Власов об отказе от Олимпиады: «У меня были другие планы по гонкам. Сожалений вообще нет»

Велогонщик Александр Власов заявил, что не жалеет о пропуске Олимпиады в Париже.

— Мы не говорили с вами после чемпионата мира. Как впечатления? Не жалеете, что вообще туда поехали?

— В принципе, нет. Я давно приметил для себя маршрут групповой гонки. И опыт был интересный. Приехал один‑одинешенек. Помогли ребята из казахстанской сборной. Привезли на старт, помогли на пункте питания организоваться.

На чемпионате мира едешь один, в тишине, без радио, без всего. Прошло неплохо все равно. Это опыт.

— Об отказе от Олимпиады не жалеете?

— Нет, у меня были другие планы по гонкам. Плюс маршрут не мой, хотя посмотрел, думаю, мог бы приехать в одной группе с Марко Халлером, например. Но сожалений вообще нет, — сказал Власов.