Власов об отказе от Олимпиады: «У меня были другие планы по гонкам. Сожалений вообще нет»
Велогонщик Александр Власов заявил, что не жалеет о пропуске Олимпиады в Париже.
— Мы не говорили с вами после чемпионата мира. Как впечатления? Не жалеете, что вообще туда поехали?
— В принципе, нет. Я давно приметил для себя маршрут групповой гонки. И опыт был интересный. Приехал один‑одинешенек. Помогли ребята из казахстанской сборной. Привезли на старт, помогли на пункте питания организоваться.
На чемпионате мира едешь один, в тишине, без радио, без всего. Прошло неплохо все равно. Это опыт.
— Об отказе от Олимпиады не жалеете?
— Нет, у меня были другие планы по гонкам. Плюс маршрут не мой, хотя посмотрел, думаю, мог бы приехать в одной группе с Марко Халлером, например. Но сожалений вообще нет, — сказал Власов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем