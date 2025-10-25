  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Лысенко о бронзе чемпионата мира: «Медали, безусловно, рада. Сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам»
0

Лысенко о бронзе чемпионата мира: «Медали, безусловно, рада. Сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам»

Алина Лысенко поблагодарила за поддержку на чемпионате мира по велотреку.

Россиянка завоевала бронзовую медаль в спринте, победив соотечественницу Яну Бурлакову в заезде за 3-е место. Соревнования проходят в Чили.

«Это моя первая медаль чемпионата мира и, в первую очередь, хочу поблагодарить всех за поддержку – тренера, семью, стафф, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу, и эта медаль — наша общая заслуга.
 
Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам. Но несмотря на накопленную усталость к финалу в три заезда была готова.

Мы с Яной часто ездим спринт против друг друга в три тура. Возможно кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед третьим туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт.

Держим связь с Лерой Валгонен, переживаем из-за ее травмы (ранее Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга в результате падения на ЧМ – Спортс’’). Плакали вместе: я в гостинице, она в больнице. Надеюсь, она восстановится как можно быстрее», – сказала Лысенко.

«Хотела показать всем: «Эй, привет. Я существую!» Девушка из России шумит в велотреке – мы поговорили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
велотрек
logoСпорт-Экспресс
Валерия Валгонен
logoАлина Лысенко
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Главные новости
Лысенко о чемпионате мира по велотреку: «Мандраж больше, чем на Лиге чемпионов. Волнуюсь по причине моих кондиций, есть усталость»
сегодня, 07:05
Чемпионат мира по велотреку. Лысенко завоевала бронзу в спринте, победив Бурлакову в заезде за 3-е место
сегодня, 06:45
Французский велосипедист Сехили признан виновным в незаконном пересечении границы РФ. Его освободили от штрафа с учетом времени содержания под арестом
вчера, 09:05
Велогонщица Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга в результате падения на чемпионате мира
вчера, 07:37
Чемпионат мира по велотреку. Вибес победила в скрэтче, Дидериксен – 2-я, Валгонен – 8-я
22 октября, 22:34
Andorra Cycling Masters. Роглич одержал победу, дель Торо – 2-й, Погачар – 3-й, Вингегор – 4-й
19 октября, 13:57
Призер чемпионатов мира Линь Цзюньхун отстранена за положительную допинг-пробу 9-летней давности. Это результат программы перепроверки ITA
18 октября, 20:21
Испанскому гонщику Апарисио запретили въезд в Китай из-за публикации с эмодзи свиньи и китайским флагом
17 октября, 15:33
Россиянка Дронова стала третьей в генеральной классификации многодневки Tour of Chongming Island в Китае
16 октября, 17:39
Велогонщица Фролова о ЧМ в Руанде: «Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков. Это было очень искренне»
13 октября, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
сегодня, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35