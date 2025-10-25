Лысенко о бронзе чемпионата мира: «Медали, безусловно, рада. Сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам»

Алина Лысенко поблагодарила за поддержку на чемпионате мира по велотреку.

Россиянка завоевала бронзовую медаль в спринте, победив соотечественницу Яну Бурлакову в заезде за 3-е место. Соревнования проходят в Чили.

«Это моя первая медаль чемпионата мира и, в первую очередь, хочу поблагодарить всех за поддержку – тренера, семью, стафф, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу, и эта медаль — наша общая заслуга.



Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам. Но несмотря на накопленную усталость к финалу в три заезда была готова.

Мы с Яной часто ездим спринт против друг друга в три тура. Возможно кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед третьим туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт.

Держим связь с Лерой Валгонен, переживаем из-за ее травмы (ранее Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга в результате падения на ЧМ – Спортс’’). Плакали вместе: я в гостинице, она в больнице. Надеюсь, она восстановится как можно быстрее», – сказала Лысенко .

«Хотела показать всем: «Эй, привет. Я существую!» Девушка из России шумит в велотреке – мы поговорили