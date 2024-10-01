Тренер Синицыной о ДТП с фигуристкой: «Какой-то лихач не смог затормозить. Машину Ксении сильно побило, но она не пострадала»

Тренер Ксении Синицыной рассказала подробности ДТП, в которое попала фигуристка.

Из-за происшествия Синицына не смогла выступить на чемпионате Москвы.

«Когда садишься за руль, надо быть готовым, что такое бывает, ситуация жизненная, с ней надо научиться справляться. На дороге не все зависит от тебя.

Она водит где-то год, водитель она довольно аккуратный. Насколько я поняла, перед ней кто-то очень резко затормозил, ей тоже пришлось это сделать, а дальше какой-то лихач этого сделать не смог.

Ее машину сильно побило, в нее влетели, но она не пострадала. Достаточно быстро все произошло, но поскольку она была за рулем, ее некому было отвезти, она ждала ГИБДД. Поэтому на соревнования она и не попала», – сказала Светлана Панова.

Перед Гран-при уже не будет стартов. Хотели сделать здесь контрольные прокаты, но теперь уже будем дома их делать», – добавила тренер.