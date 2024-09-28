Загадочная гибель 18-летней велосипедистки на ЧМ: очень много нестыковок

На проходящем в Швейцарии ЧМ по велоспорту трагедия.

18-летняя Мюриэль Фуррер скончалась в Университетской клинике Цюриха от травмы головы на следующий день после падения в групповой гонке.

Но, несмотря на множество камер по дистанции, самого падения никто не видел. Также неизвестны ни его точное место, ни обстоятельства.

Организаторы провели пресс-конференцию в попытке ответить на все вопросы, но тумана вокруг этой трагедии стало еще больше.

● Фуррер в июле исполнилось 18 лет. Она была послом домашнего первенства мира вместе с остальной юниорской сборной Швейцарии.

● Мюриэль совмещала шоссейные велогонки с выступлениями в маунтинбайке и велокроссе. В мае стала бронзовым призером в смешанной эстафете чемпионата Европы по маунтинбайку, месяц назад выступала в этой дисциплине и на чемпионате мира.

В Цюрихе она стартовала и в разделке – была 44-й.

● В день групповой гонки в Цюрихе пошел сильный дождь. Предположительно, Фуррер упала на 73-м километре дистанции в лесу между Устером и Цюрихом. Однако точное места падения организаторы почему-то не называют, хотя на гонщице был GPS-трекер.

Видеозаписи момента тоже нет.

● Фуррер эвакуировали с трассы на медицинском вертолете в критическом состоянии с тяжелой травмой головы. В UCI заявили, что медицинская помощь оказана своевременно.

При этом швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung связалась со спасательной службой, и там подтвердили, что единственный вертолет в этот день вылетел в 12:52 – то есть спустя более часа после финиша групповой гонки. А падение, как утверждается, случилось в середине дистанции.

● Представители UCI и оргкомитета в пятницу провели пресс-конференцию, но отказались комментировать эту информацию. «Идет полицейское расследование, у нас пока нет достоверных данных. Поэтому мы не можем ничего об этом сказать», – слова руководителя оргкомитета Оливье Сенна.

● Несмотря на тяжелое падение Фуррер, трасса не была скорректирована. На следующий день мужская групповая гонка прошла ровно по тому же маршруту, что и женская. О гибели Мюриэль стало известно по ходу гонки.

На церемонии награждения ее память почтили минутой молчания.

● UCI рассматривал возможность отмены или переноса чемпионата мира, но семья Фуррер попросила продолжать соревнования. Они закончатся в эти выходные.

● Это уже вторая трагедия в швейцарском велоспорте меньше чем за год. В 2023-м Джино Мадер погиб после падения на «Туре Швейцарии».

Фото: Claudio Thoma/Keystone Press Agency, IMAGO/Arne Mill/Global Look Press