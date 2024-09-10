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Дронова отказалась от участия в чемпионате мира в Цюрихе

Велогонщица Тамара Дронова отказалась от участия в чемпионате мира в Цюрихе.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

«Дронова не поедет на чемпионат мира. Все зависит от ее плана подготовки, она сейчас находится не в том состоянии, в котором должна быть. Поэтому Тамара приняла решение не выступать в Цюрихе»,  – сказал Абрамян.

Чемпионат мира по гонкам на шоссе пройдет с 21 по 29 сентября.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
велошоссе
logoсборная России жен
чемпионат мира по велоспорту
Иракли Абрамян
logoТамара Дронова
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