Велогонщица Тамара Дронова отказалась от участия в чемпионате мира в Цюрихе.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

«Дронова не поедет на чемпионат мира. Все зависит от ее плана подготовки, она сейчас находится не в том состоянии, в котором должна быть. Поэтому Тамара приняла решение не выступать в Цюрихе», – сказал Абрамян.

Чемпионат мира по гонкам на шоссе пройдет с 21 по 29 сентября.