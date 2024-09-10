Дронова отказалась от участия в чемпионате мира в Цюрихе
Велогонщица Тамара Дронова отказалась от участия в чемпионате мира в Цюрихе.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.
«Дронова не поедет на чемпионат мира. Все зависит от ее плана подготовки, она сейчас находится не в том состоянии, в котором должна быть. Поэтому Тамара приняла решение не выступать в Цюрихе», – сказал Абрамян.
Чемпионат мира по гонкам на шоссе пройдет с 21 по 29 сентября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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