Власов и Дронова выступят на чемпионате мира в Цюрихе
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в Цюрихе с 21 по 29 сентября.
– Да, на чемпионате мира намерен выступить. Надеюсь, что «нога» после «Вуэльты» как раз будет хорошая. Но речь прямо сейчас только про групповую гонку.
– Велогонщиков со вторым местом не поздравляют, но после перелома второе место на этапе «Вуэльты» все же стоит отметить как положительный момент?
– Расстроился конечно, но в принципе после перелома это неплохо.
– Были моменты сомнений на первой неделе? Не беспокоила нога?
– Были тяжелые моменты, но восстанавливаюсь. Изначально надеялся, что свежачком поеду и буду постепенно набирать, так и происходит, – сказал Власов.
Главный тренер сборной России Иракли Абрамян сообщил, что на ЧМ также выступит Тамара Дронова.
«Мы заявили пока двух спортсменов. Это Тамара Дронова и Александр Власов. Пока только эти двое спортсменов едут на соревнования. Остальные у нас под вопросом и, скорее всего, не поедут», – цитирует Абрамяна ТАСС.
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