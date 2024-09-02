Власов и Дронова выступят на чемпионате мира в Цюрихе

Российский велогонщик Александр Власов планирует выступить на чемпионате мира

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в Цюрихе с 21 по 29 сентября.

– Да, на чемпионате мира намерен выступить. Надеюсь, что «нога» после «Вуэльты» как раз будет хорошая. Но речь прямо сейчас только про групповую гонку.

– Велогонщиков со вторым местом не поздравляют, но после перелома второе место на этапе «Вуэльты» все же стоит отметить как положительный момент?

– Расстроился конечно, но в принципе после перелома это неплохо.

– Были моменты сомнений на первой неделе? Не беспокоила нога?

– Были тяжелые моменты, но восстанавливаюсь. Изначально надеялся, что свежачком поеду и буду постепенно набирать, так и происходит, – сказал Власов.

Главный тренер сборной России Иракли Абрамян сообщил, что на ЧМ также выступит Тамара Дронова.

«Мы заявили пока двух спортсменов. Это Тамара Дронова и Александр Власов . Пока только эти двое спортсменов едут на соревнования. Остальные у нас под вопросом и, скорее всего, не поедут», – цитирует Абрамяна ТАСС .