Екимов о 2-м месте Власова на «Вуэльте»: «Саша старается, хотя от него больше ждут помощи Рогличу, чем личного успеха»
Власов стал вторым на 15-м этапе многодневки. Он выступает за команду Red Bull Bora Hansgrohe.
«Саша, конечно, старается. Понятно, что он связан с лидером команды, больше от него ждут помощи, нежели индивидуального выступления, успеха.
Но второе место на этапе – значит, для него лично так легла карта, потому что у них есть лидер – Примож Роглич, видимо, он остался со своей группой и интересами, а Саша как-то оторвался. Саша молодец, поздравляю, второе место на горном этапе – хороший и высокий результат.
Стоило ему поберечь себя и не выходить на «Вуэльту Испании»? Дело не в этом, он в профессиональной команде с контрактом, там особо не спрашивают выходить или нет. Можешь ехать – значит, должен выходить», – рассказал президент Федерации велосипедного спорта России.
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