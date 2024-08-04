Велогонщик Сырица об олимпийской деревне: «Не понимаю, откуда вообще берутся жалобы. Все, что нужно, тут есть»

Российский велогонщик Сырица поделился мнением об условиях в олимпийской деревне.

Накануне Глеб Сырица сошел с дистанции в групповой гонке.

– Мы когда поехали в отрыв, я так и понял, что это или выстрел в ногу или шанс, хотя бы маленький. На сегодняшний день это был единственный шанс попробовать побороться, я по крайней мере попытался.

– Леша Луценко сказал, что без радиосвязи это совсем другая гонка.

– Ну наверное, может быть, для больших команд это и бывает проблемой, без радио разве что было тяжело ориентироваться в ситуации с питанием, но так даже в какой‑то мере это без радиосвязи это наверное и правильно.

– Ты не жалеешь, что поехал на Игры?

– Понятно, что мне хотелось бы получить гораздо лучший результат, но как опыт это очень хорошо, – сказал Сырица.

– Понимаю, уже спрашивала, но как условия в деревне?

– Я не понимаю, откуда вообще берутся эти жалобы.

– Спортсмены из многих сборных и из самых разных видов спорта жалуются.

– Может, они к лучшему привыкли, к определенному комфорту, но все, что нужно, тут есть. Еда есть, кровать, о которой все столько говорят, тоже вполне нормальная.

– Кто за вас болел?

– Семья, близкие. Все переживали, смотрели гонки, сокомандники тоже болели, писали, поддерживали, смотрели.

– Как атмосфера в деревне? Многие, кто не поехал, говорили, что опасаются косых взглядов.

– К нам все абсолютно спокойно относились. Не было ничего подобного. Мы, велогонщики, уж точно совершенно нормально общались, – добавил спортсмен.