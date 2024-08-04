Велогонщик Сырица об олимпийской деревне: «Не понимаю, откуда вообще берутся жалобы. Все, что нужно, тут есть»
Российский велогонщик Сырица поделился мнением об условиях в олимпийской деревне.
Накануне Глеб Сырица сошел с дистанции в групповой гонке.
– Мы когда поехали в отрыв, я так и понял, что это или выстрел в ногу или шанс, хотя бы маленький. На сегодняшний день это был единственный шанс попробовать побороться, я по крайней мере попытался.
– Леша Луценко сказал, что без радиосвязи это совсем другая гонка.
– Ну наверное, может быть, для больших команд это и бывает проблемой, без радио разве что было тяжело ориентироваться в ситуации с питанием, но так даже в какой‑то мере это Олимпиада без радиосвязи это наверное и правильно.
– Ты не жалеешь, что поехал на Игры?
– Понятно, что мне хотелось бы получить гораздо лучший результат, но как опыт это очень хорошо, – сказал Сырица.
– Понимаю, уже спрашивала, но как условия в деревне?
– Я не понимаю, откуда вообще берутся эти жалобы.
– Спортсмены из многих сборных и из самых разных видов спорта жалуются.
– Может, они к лучшему привыкли, к определенному комфорту, но все, что нужно, тут есть. Еда есть, кровать, о которой все столько говорят, тоже вполне нормальная.
– Кто за вас болел?
– Семья, близкие. Все переживали, смотрели гонки, сокомандники тоже болели, писали, поддерживали, смотрели.
– Как атмосфера в деревне? Многие, кто не поехал, говорили, что опасаются косых взглядов.
– К нам все абсолютно спокойно относились. Не было ничего подобного. Мы, велогонщики, уж точно совершенно нормально общались, – добавил спортсмен.
Причем вообще не понимая его специализацию.
Во-первых, он не дядя, ему всего 24. По меркам велоспорта это детский возраст.
Во-вторых, он топ был по молодежи на треке. Призер чемпионатов мира и Европы молодёжных, может даже чемпион, надо проверить.
В-третьих, он на шоссе всего год в профи. И он комплекцией и специализацией - ярко выраженный спринтер. А спринтерам тут ловить было нечего в пелотоне, поэтому он попробовал отрыв. Все правильно сделал.