Велогонщик Сырица об олимпийской деревне: «Не понимаю, откуда вообще берутся жалобы. Все, что нужно, тут есть»

Теги велошоссе Олимпийская сборная России сборная России Олимпиада-2024 Глеб Сырица Велоспорт

Российский велогонщик Сырица поделился мнением об условиях в олимпийской деревне.

Накануне Глеб Сырица сошел с дистанции в групповой гонке.

– Мы когда поехали в отрыв, я так и понял, что это или выстрел в ногу или шанс, хотя бы маленький. На сегодняшний день это был единственный шанс попробовать побороться, я по крайней мере попытался.

– Леша Луценко сказал, что без радиосвязи это совсем другая гонка.

– Ну наверное, может быть, для больших команд это и бывает проблемой, без радио разве что было тяжело ориентироваться в ситуации с питанием, но так даже в какой‑то мере это Олимпиада без радиосвязи это наверное и правильно.

– Ты не жалеешь, что поехал на Игры?

– Понятно, что мне хотелось бы получить гораздо лучший результат, но как опыт это очень хорошо, – сказал Сырица.

– Понимаю, уже спрашивала, но как условия в деревне?

– Я не понимаю, откуда вообще берутся эти жалобы.

– Спортсмены из многих сборных и из самых разных видов спорта жалуются.

– Может, они к лучшему привыкли, к определенному комфорту, но все, что нужно, тут есть. Еда есть, кровать, о которой все столько говорят, тоже вполне нормальная.

– Кто за вас болел?

– Семья, близкие. Все переживали, смотрели гонки, сокомандники тоже болели, писали, поддерживали, смотрели.

– Как атмосфера в деревне? Многие, кто не поехал, говорили, что опасаются косых взглядов.

– К нам все абсолютно спокойно относились. Не было ничего подобного. Мы, велогонщики, уж точно совершенно нормально общались, – добавил спортсмен.

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15 комментариев
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Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
Он не с пляжа поехал а по личному рейтингу.
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Еда есть, кровать есть, даже туалет есть. Что ещё нужно спортсмену?
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Ответ Классный руководитель
Там всё плохо только в башке наших политиков и их шестёрок пропагандистов
Ну да это же они жалуются, а не спортсмены
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Ответ Варлампий Варлампий
Топить за клоуна только лишь потому, что он россиянин? Да он клоун, ты гонки хоть смотрел?
ну тебя же твор родственники любят, только потому что ты клоун. Что не так?
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Ответ Ингус Ветрастов
Ну за это ты ответишь перед патриотами
Намёк на вояж велосипедиста Влада Красикова в Берлин ?
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Ответ Savardus
ну тебя же твор родственники любят, только потому что ты клоун. Что не так?
Ну кстати не факт. Такого оболтуса даже родственникам трудно принять)))
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Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
Зачем оскорблять своего же спорстмена.
Причем вообще не понимая его специализацию.
Во-первых, он не дядя, ему всего 24. По меркам велоспорта это детский возраст.
Во-вторых, он топ был по молодежи на треке. Призер чемпионатов мира и Европы молодёжных, может даже чемпион, надо проверить.
В-третьих, он на шоссе всего год в профи. И он комплекцией и специализацией - ярко выраженный спринтер. А спринтерам тут ловить было нечего в пелотоне, поэтому он попробовал отрыв. Все правильно сделал.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Зачем оскорблять своего же спорстмена. Причем вообще не понимая его специализацию. Во-первых, он не дядя, ему всего 24. По меркам велоспорта это детский возраст. Во-вторых, он топ был по молодежи на треке. Призер чемпионатов мира и Европы молодёжных, может даже чемпион, надо проверить. В-третьих, он на шоссе всего год в профи. И он комплекцией и специализацией - ярко выраженный спринтер. А спринтерам тут ловить было нечего в пелотоне, поэтому он попробовал отрыв. Все правильно сделал.
не готов терпеть 6 часов на шоссе, пошел вон с игр, вон Власов не захотел терпеть, просто отказался ехать
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Ответ Варлампий Варлампий
не готов терпеть 6 часов на шоссе, пошел вон с игр, вон Власов не захотел терпеть, просто отказался ехать
лучше бы Димку Разгуляева отправили, чем этих клоунов-профессионалов, тот хоть терпеть умеет
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