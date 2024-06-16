Международный союз велосипедистов протестирует систему желтых карточек в гонках

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о новых мерах по обеспечению безопасности в шоссейных велогонках.

В частности, во время соревнований протестируют систему желтых карточек. Их будут показывать за нарушения и отмечать в финишном протоколе.

Тестовый период действует с 1 августа по 31 декабря 2024 года – за это время для спортсменов не предусмотрено дополнительных санкций. Но предполагается, что с 1 января 2025-го наказания введут также за накопление желтых карточек.

За 2 карточки, полученные во время одной и той же гонки, участника дисквалифицируют на 7 дней (со следующего дня после получения последней карточки); за 3 карточки в течение 30 дней последует отстранение на две недели; за 6 карточек в течение года – отстранение на 30 дней.

Также UCI сообщил, что в отдельных гонках протестируют ограничение на использование наушников спортсменами, а также упрощение методики расчета временных разрывов в пелотоне на спринтерских этапах.

После пробной фазы, которая действует до конца сезона, нововведения будут дорабатываться перед окончательными поправками в правилах.