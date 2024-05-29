Мигель Анхель Лопес дисквалифицирован на 4 года за допинг

Теги Джиро д'Италия велошоссе допинг UCI дисквалификации Мигель Анхель Лопес Велоспорт

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Антидопинговый трибунал Международного союза велосипедистов (UCI) признал Лопеса виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с использованием и хранением запрещенного препарата менотропин во время многодневки «Джиро д’Италия» 2022 года.

Срок дисквалификации колумбийца – с 25 июля 2023-го до 24 июля 2027-го.

Лопесу 30 лет. Он выиграл этап «Тур де Франс» в 2020-м, также трижды становился победителем этапов «Вуэльты Испании».

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