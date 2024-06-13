«Тур Швейцарии». Гонщики проедут по холмистой местности с финишем в подъем первой категории
14 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
6-й этап
Ульрихен – Блаттен
42,5 км
Начало – 16.00 по московскому времени
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 15.44,35
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,35
3. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 1,11
4. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 1,49
5. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 1,53
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 2,17
7. Оскар Онли (Великобритания, Dsm-firmenich PostNL) – 2,21
8. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 2,46
9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 2,51
10. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 3,01