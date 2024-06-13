«Тур Швейцарии». Гонщики проедут по холмистой местности с финишем в подъем первой категории

Теги велошоссе результаты Тур Швейцарии Адам Йейтс Энрик Мас Эган Арли Берналь Томас Пидкок Серхио Игита Жоау Алмейда Мэттью Ричителло Маттиас Скельмосе Сиан Эйтдебрукс Велоспорт

14 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

6-й этап

Ульрихен – Блаттен

42,5 км

Профиль/Карта

Начало – 16.00 по московскому времени

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 15.44,35

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,35

3. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 1,11

4. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 1,49

5. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 1,53

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 2,17

7. Оскар Онли (Великобритания, Dsm-firmenich PostNL) – 2,21

8. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 2,46

9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 2,51

10. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 3,01

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий