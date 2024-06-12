«Тур Швейцарии». 5-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3206 м с тремя подъемами
13 июня пройдет пятый этап веломногодневки «Тур Швейцари-20224».
«Тур Швейцарии»
5-й этап
Амбри – Кари, Швейцария
148,6 км
Начало – 14.11 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 11.50,08
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,26
3. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – то же время
4. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,49
5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 1,15
6. Оскар Онли (Великобритания, Dsm-firmenich PostNL) – 1,17
7. Энрик Мас (Испания, Movistar)
8. Киан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 1,21
9. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) – 1,25
10. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 1,42