«Тур Швейцарии». 5-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3206 м с тремя подъемами

13 июня пройдет пятый этап веломногодневки «Тур Швейцари-20224».

«Тур Швейцарии»

5-й этап

Амбри – Кари, Швейцария

148,6 км

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Начало – 14.11 по московскому времени.

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 11.50,08

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,26

3. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – то же время

4. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,49

5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 1,15

6. Оскар Онли (Великобритания, Dsm-firmenich PostNL) – 1,17

7. Энрик Мас (Испания, Movistar)

8. Киан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 1,21

9. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) – 1,25

10. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 1,42