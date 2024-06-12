«Тур Швейцарии». 5-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3206 м с тремя подъемами

Теги велошоссе результаты Тур Швейцарии Вилко Кельдерман Адам Йейтс Энрик Мас Эган Арли Берналь Жоау Алмейда Феликс Галль Маттиас Скельмосе Велоспорт

13 июня пройдет пятый этап веломногодневки «Тур Швейцари-20224».

«Тур Швейцарии»

5-й этап

Амбри – Кари, Швейцария

148,6 км

Профиль/Карта

Начало – 14.11 по московскому времени. 

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 11.50,08

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,26

3. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – то же время

4. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,49

5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 1,15

6. Оскар Онли (Великобритания, Dsm-firmenich PostNL) – 1,17

7. Энрик Мас (Испания, Movistar) 

8. Киан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 1,21

9. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) – 1,25

10. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 1,42

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