«Тур Швейцарии». 3-й этап. Гонщики проедут 161,7 км по маршруту с тремя категорийными подъемами
11 июня пройдет третий этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
2-й этап
Штайнмаур – Рюшликон
161,7 км
Начало – 14:14 по московскому времени.
Общий зачет (после 2 этапа)
1. Ив Лампарт (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4.11,44
2. Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,04
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,07
4. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, UAE Team Emirates)
5. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)
6. Сэмюэль Уотсон (Великобритания, Groupama – FDJ) – 0,09
7. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – EasyPost)
8. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,11
9. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)
10. Сорен Андерсен Краг (Дания, Alpecin – Deceuninck)