«Тур Швейцарии». 3-й этап. Гонщики проедут 161,7 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

Теги велошоссе Тур Швейцарии Майкл Мэттьюс Ив Лампарт Штефан Кюнг Сорен Краг Андерсен Альберто Беттьоль Жоау Алмейда Итан Хэйтер Мауро Шмид Велоспорт

11 июня пройдет третий этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

2-й этап

Штайнмаур – Рюшликон

161,7 км

Профиль/Карта

Начало – 14:14 по московскому времени.

Общий зачет (после 2 этапа)

1. Ив Лампарт (Бельгия,  Soudal Quick-Step) – 4.11,44

2. Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,04

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,07

4. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, UAE Team Emirates) 

5. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)

6. Сэмюэль Уотсон (Великобритания,  Groupama – FDJ) – 0,09

7. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – EasyPost)

8. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,11

9. Мауро Шмид (Швейцария,  Jayco AlUla)

10. Сорен Андерсен Краг (Дания,  Alpecin – Deceuninck)

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