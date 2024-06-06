Российские велогонщики завоевали три лицензии для выступления на Олимпийских играх в Париже

Россия завоевала три лицензии в велоспорте на Олимпийские игры в Париже.

Об этом сообщил глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) .

«У нас две лицензии: у женщин на шоссе и одна лицензия у мужчин. Стартуют две женщины и один мужчина. Они получили нейтральные статусы и находятся в системе аккредитации.

Сейчас прорабатываем финальную стадию, как они будут приезжать, и всю логистику. МОК за все платит, и переезд, и питание. У нас было сообщение от , что они берут все расходы на себя, в том числе гоночную экипировку. Гражданскую одежду они не дают.

В индивидуальной гонке шансов больше на медали, что у женщин, что и мужчин», – сказал президент ФВСР.

игры пройдут с 26 июля по 11 августа.