Российские велогонщики завоевали три лицензии для выступления на Олимпийских играх в Париже

Теги велошоссе МОК Вячеслав Екимов сборная России сборная России жен чемпионат мира по велоспорту Париж-2024 Велоспорт

Россия завоевала три лицензии в велоспорте на Олимпийские игры в Париже.

Об этом сообщил глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов

«У нас две лицензии: у женщин на шоссе и одна лицензия у мужчин. Стартуют две женщины и один мужчина. Они получили нейтральные статусы и находятся в системе аккредитации.

Сейчас прорабатываем финальную стадию, как они будут приезжать, и всю логистику. МОК за все платит, и переезд, и питание. У нас было сообщение от МОК, что они берут все расходы на себя, в том числе гоночную экипировку. Гражданскую одежду они не дают.

В индивидуальной гонке шансов больше на медали, что у женщин, что и мужчин», – сказал президент ФВСР. 

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

2 комментария
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Власов что-ли?
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Ответ Pink Floyd1276
Власов что-ли?
Власов точно не едет он говорил, что состедоточится на турах
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