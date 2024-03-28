Власов об Олимпиаде-2024: «Скорее всего, не поеду. Гранд‑туры ставлю в приоритет»

Теги Тур де Франс Олимпийская сборная России сборная России Вуэльта Александр Власов Велоспорт

Велогонщик Александр Власов заявил, что, скорее всего, пропустит Олимпиаду-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россиянин Власов на международных стартах выступает за команду BORA‑hansgrohe.

«Скорее всего, не поеду [на Олимпиаду]. Трасса мне не подходит по профилю, разделка – сплошная равнина для больших и мощных ребят, группа тоже пару холмов, но там будет лотерея, можно и удачно отскочить, если самочувствие хорошее будет. И у меня плотный календарь в этом году, поэтому Гранд‑туры ставлю в приоритет», – объяснил Власов.

Как отмечает «Матч ТВ», россиянин планирует выступить на двух Гранд‑турах сезона – «Тур де Франс» и «Вуэльте».

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