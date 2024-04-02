«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Гонщики проедут маршрут с шестью категорийными подъемами

Теги велошоссе результаты Вуэльта страны Басков Максимилиан Шахманн Пейо Бильбао Примож Роглич Брэндон Макналти Ремко Эвенепул Йонас Вингегор Хуан Аюсо Маттиас Скельмосе Бруно Армирайл Велоспорт

3 апреля пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков».

«Вуэльта страны Басков»

3-й этап

Эспелета – Альсасуа, Испания

190,9 км

Профиль/Карта

Начало – 13.43 по московскому времени. 

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe) – 3.55,02

2. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,10

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – то же время

4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,14

5. Йонас Вингегор (Дания, Visma – Lease a Bike) – 0,15

6. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,16

7. Максимилиан Шахманн (Германия, BORA – hansgrohe)

8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,23

9. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,24

10. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,25

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