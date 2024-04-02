«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Гонщики проедут маршрут с шестью категорийными подъемами
3 апреля пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков».
«Вуэльта страны Басков»
3-й этап
Эспелета – Альсасуа, Испания
190,9 км
Начало – 13.43 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe) – 3.55,02
2. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,10
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – то же время
4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,14
5. Йонас Вингегор (Дания, Visma – Lease a Bike) – 0,15
6. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,16
7. Максимилиан Шахманн (Германия, BORA – hansgrohe)
8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,23
9. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,24
10. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,25