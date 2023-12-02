«МОК открыл ящик Пандоры». ОКР запросил разъяснения по вопросу перехода трех россиян в другие сборные

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Родион Плитухин Велоспорт

ОКР запросил у МОК разъяснения по вопросу перехода трех российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил велогонщикам Михаилу Яковлеву и Валерии Любимовой выступать за Израиль и Францию соответственно, а борцу греко-римского стиля Георгию Тибилову – за Сербию.

Отмечалось, что им одобрили освобождение от трехлетнего карантина, которое выдается после согласования с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.

«Олимпийский комитет России (ОКР) затребовал официальные разъяснения от МОК по этому решению. Мы за пояснение, на каком основании это был сделано. Олимпийская хартия должна быть для всех. Мы ждем, какие будут дальнейшие действия. Они открыли ящик Пандоры – этим можно, этим нельзя. Бред какой-то.

Спортсмены хотят не только из России куда-то. Другие страны тоже хотят. Это проявление неоколониализма – этим можно, этим нельзя», – сказал генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин.

В октябре МОК приостановил членство ОКР из-за включения в его состав представительств Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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11 комментариев
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так, вроде, им мок уже все ответил, что окр сейчас никто, и звать никак.
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Либеральных граждан в каментах понять можно, но юридически МОК действительно показательно подтерся своей же правовой базой. Впрочем, им не впервой.
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С таким же успехом можно писать в Спортлото.
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"Открыв ящик пандоры,
Мир стал тупее и злей..."
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открылась новая фамилия
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Распечайте, наконец, в ОКР Олимпийскую Хартию на русском языке.
Там есть простые слова о статусе и о карантине - "Исполком МОК может принимать любые решения общего или частного характера относительно национальности, гражданства и постоянного места жительства участника, включая продолжительность периода отсрочки."
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им разрешили перейти чтобы они могли выступать на международных соревнованиях
окр, не благодари за сэкономленное время
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