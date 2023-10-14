Александр Власов: «Первая половина прошла плохо. Гонки ехал не так, как хотелось бы – из‑за болезни, из‑за всего»

Российский велогонщик Александр Власов оценил свое выступление в сезоне.

На прошлой неделе Власов, выступающий за Bora-hansgrohe, занял четвертое место в однодневной гонке «Джиро ди Ломбардия».

– «Ломбардия» и этот финиш за третье место, проигранный буквально парой сантиметров Приможу Рогличу… Расстроились?

– Конечно, настроение было подпорчено. Пару дней ходил с чувством невыполненного долга.

– В целом как сезон прошел?

– Первая половина прошла плохо. Гонки ехал не так, как хотелось бы – из‑за болезни, из‑за всего. Ковид на «Джиро» меня выбил конкретно. От «Вуэльты» ждал большего (Власов стал седьмым в общем зачете – Sports.ru), но то, что проехал до нее и после – было хорошо. Второй половиной сезона более или менее доволен, первая вообще не пошла.

– Конкуренция в команде усиливается. Это напрягает или подстегивает?

– Только подстегивает. У нас в команде все рады, что Роглич приходит. Это шаг вперед, дополнительный стимул и мотивация, – сказал россиянин.