«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики проедут 101,5 км по маршруту без категорийных подъемов

Теги велошоссе результаты Вуэльта Микель Ланда Александр Власов Примож Роглич Энрик Мас Стефан Крас Ремко Эвенепул Йонас Вингегор Жоау Алмейда Сиан Уэйтдебрукс Хуан Аюсо Сепп Кусс Сантьяго Буитраго Велоспорт

17 сентября пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта»

21-й этап

Ипподром-де-ла-Сарсуэла – Мадрид

101,5 км

Профиль/Карта

Начало – 18:19 по московскому времени.

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 74.23,42

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 0,17

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,08

4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 3,44

5. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) – 4,03

6. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,14

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 8,19

8. Сиан Уэйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 8,26

9. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 10,08

10. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 12,04

11. Стефан Крас (Бельгия, Total Energies) – 14,30

12. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 17,10

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