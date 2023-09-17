«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики проедут 101,5 км по маршруту без категорийных подъемов
17 сентября пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта».
«Вуэльта»
21-й этап
Ипподром-де-ла-Сарсуэла – Мадрид
101,5 км
Начало – 18:19 по московскому времени.
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 74.23,42
2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 0,17
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,08
4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 3,44
5. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) – 4,03
6. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,14
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 8,19
8. Сиан Уэйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 8,26
9. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 10,08
10. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 12,04
11. Стефан Крас (Бельгия, Total Energies) – 14,30
12. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 17,10
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