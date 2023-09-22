UCI снял с велогонщика Савелия Лаптева запрет на выступления в нейтральном статусе

UCI снял с велогонщика Лаптева запрет на выступления в нейтральном статусе.

В июне Международный союз велосипедистов ( ) не допустил 18-летнего россиянина к участию в соревнованиях после проверки соцсетей.

«Ему пришло письмо из UCI, в котором сообщалось, что UCI обладает информацией о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации.

Савелий уже отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения», – говорил тогда отец спортсмена.

«Переписку вел сам спортсмен, но уведомление о снятии запрета мы получили», – сообщили в Федерации велосипедного спорта России.

При этом сам нейтральный статус Лаптев, выступающий за команду Astana Qazaqstan, еще не получил.