UCI снял с велогонщика Савелия Лаптева запрет на выступления в нейтральном статусе
UCI снял с велогонщика Лаптева запрет на выступления в нейтральном статусе.
В июне Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил 18-летнего россиянина к участию в соревнованиях после проверки соцсетей.
«Ему пришло письмо из UCI, в котором сообщалось, что UCI обладает информацией о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации.
Савелий уже отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения», – говорил тогда отец спортсмена.
«Переписку вел сам спортсмен, но уведомление о снятии запрета мы получили», – сообщили в Федерации велосипедного спорта России.
При этом сам нейтральный статус Лаптев, выступающий за команду Astana Qazaqstan, еще не получил.
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