Российского велогонщика Лаптева не допустили до соревнований после проверки соцсетей

Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил 18-летнего россиянина Савелия Лаптева к участию в соревнованиях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ответ UCI, санкции против Лаптева действуют из-за «несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI».

В августе велогонщик выиграл бронзу первенства России в многодневной гонке, а в декабре подписал контракт с командой Astana Qazaqstan Development Team.

Отец спортсмена Григорий Лаптев уточнил, что международный союз принял решение после проверки соцсетей.

«Я считаю санкции в отношении Савелия каким-то недоразумением. 2 июня он участвовал в соревнованиях в Италии, и после гонки ему пришло письмо из UCI, в котором сообщалось, что UCI обладает информацией о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации.

Савелий уже отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения. Я не пойму, как это могло произойти, наверное, его аккаунт взломали.

Как я понимаю, сейчас идет разбирательство, но для Савелия и всей команды пришедшее в пятницу письмо о невозможности подтверждения нейтрального статуса вызвало большое удивление.

В ближайшие 10 дней у него никаких стартов не планируется, поэтому пока мне сложно говорить, сможет ли он дальше продолжать выступать за «Астану». Команда тоже занимается этим вопросом, все необходимые пояснения были ее представителями предоставлены», – сказал Григорий Лаптев.

Ранее UCI не допустил к турнирам призеров Олимпийских игр Анастасию Войнову и Марию Новолодскую.