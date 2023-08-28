Никита Кирильцев о двух победах на юниорском ЧМ: «Примерно представлял, какие результаты могу показать»

Теги велотрек чемпионат мира среди юниоров юниорская сборная России Никита Кирильцев Велоспорт

Российский велогонщик Никита Кирильцев оценил свои победы на ЧМ среди юниоров.

Соревнования по велотреку проходили с 23 по 27 августа в колумбийском Кали. Россиянин Кирильцев завоевал две золотых медали: в кейрине и спринте.

– Никита, как все прошло? Сказалась адаптация в Колумбии в целом и на новом для вас треке в частности?

– Перелет был достаточно долгий, он забрал у меня немножко энергии. Трек здесь прекрасный, и в целом я считаю, у нас все получилось. Как планировал, так и сложилось. По эмоциям – конечно, рад. Примерно представлял, какие результаты могу показать.

– В каком виде пришлось сложнее?

– Если так прикинуть, в спринте было чуть потяжелее, было большое количество заездов.

– Не было опасений, когда летели в Колумбию, что скорости будут очень высокие?

– Ребята действительно едут быстрее, чем я предполагал, но адаптировались и я справился.

– От какой победы больше эмоций?

– В кейрине было больше всего эмоций. Я не ожидал, что так легко получится в финале, – рассказал Кирильцев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий