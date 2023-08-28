Никита Кирильцев о двух победах на юниорском ЧМ: «Примерно представлял, какие результаты могу показать»

Российский велогонщик Никита Кирильцев оценил свои победы на ЧМ среди юниоров.

Соревнования по велотреку проходили с 23 по 27 августа в колумбийском Кали. Россиянин Кирильцев завоевал две золотых медали: в кейрине и спринте.

– Никита, как все прошло? Сказалась адаптация в Колумбии в целом и на новом для вас треке в частности?

– Перелет был достаточно долгий, он забрал у меня немножко энергии. Трек здесь прекрасный, и в целом я считаю, у нас все получилось. Как планировал, так и сложилось. По эмоциям – конечно, рад. Примерно представлял, какие результаты могу показать.

– В каком виде пришлось сложнее?

– Если так прикинуть, в спринте было чуть потяжелее, было большое количество заездов.

– Не было опасений, когда летели в Колумбию, что скорости будут очень высокие?

– Ребята действительно едут быстрее, чем я предполагал, но адаптировались и я справился.

– От какой победы больше эмоций?

– В кейрине было больше всего эмоций. Я не ожидал, что так легко получится в финале, – рассказал Кирильцев.