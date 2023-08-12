Велошоссе. Чемпионат мира. Эвенепул выиграл индивидуальную «разделку», Ганна – 2-й, Тарлинг – 3-й, Томас – 10-й

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Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул выиграл «разделку» на чемпионате мира.

Чемпионат мира по велошоссе

Мужчины

Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)

Стерлинг, Шотландия

47,8 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 55,19

2. Филиппо Ганна (Италия) – 0,12

3. Джошуа Тарлинг (Великобритания) – 0,48

4. Брэндон Макналти (США) – 1,27

5. Ваут ван Арт (Бельгия) – 1,37

6. Нельсон Оливейра (Португалия) – 1,52

7. Роан Деннис (Австралия) – 1,53

8. Маттиа Каттанео (Италия) – 1,57

9. Миккель Бьерг (Дания) – 1,59

10. Герейнт Томас (Великобритания) – 2,04...

21. Тадей Погачар (Словения) – 3,06

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4 комментария

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Аморалинни
Спорц опомнился
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aya
Ремко- зверюга, самого Ганну великого и ужасного объехал!
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opepper
Джошуа Тарлинг - будущая супер звезда ? "будем наблюдать"...
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Коршунов-73
Тарлингу 19 лет, ещё один лосяра растет)
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