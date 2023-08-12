Велошоссе. Чемпионат мира. Эвенепул выиграл индивидуальную «разделку», Ганна – 2-й, Тарлинг – 3-й, Томас – 10-й
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул выиграл «разделку» на чемпионате мира.
Чемпионат мира по велошоссе
Мужчины
Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)
Стерлинг, Шотландия
47,8 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 55,19
2. Филиппо Ганна (Италия) – 0,12
3. Джошуа Тарлинг (Великобритания) – 0,48
4. Брэндон Макналти (США) – 1,27
5. Ваут ван Арт (Бельгия) – 1,37
6. Нельсон Оливейра (Португалия) – 1,52
7. Роан Деннис (Австралия) – 1,53
8. Маттиа Каттанео (Италия) – 1,57
9. Миккель Бьерг (Дания) – 1,59
10. Герейнт Томас (Великобритания) – 2,04...
21. Тадей Погачар (Словения) – 3,06
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