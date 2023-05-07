«Джиро д’Италия». 2-й этап. Эвенепул, Роглич, Ганна, Власов и Сиваков проедут 202 км с двумя подъемами

7 мая пройдет второй этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Гонщики преодолеют маршрут с двумя подъемами четвертой категории.

«Джиро д’Италия»

2-й этап

Терамо – Сан-Сальво

202 км

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Начало – 13.30 по московскому времени.

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 21,18

2. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 0,22

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,29

4. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,40

5. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,43

6. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время

7. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates) – 0,46

8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,48

9. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,55

10. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

11. Бруно Армирайл (Франция, Groupama – FDJ) – 0,57

12. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 1,02...

19. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 1,18

Составы команд на «Джиро д’Италия-2023»