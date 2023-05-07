«Джиро д’Италия». 2-й этап. Эвенепул, Роглич, Ганна, Власов и Сиваков проедут 202 км с двумя подъемами
7 мая пройдет второй этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
Гонщики преодолеют маршрут с двумя подъемами четвертой категории.
2-й этап
Терамо – Сан-Сальво
202 км
Начало – 13.30 по московскому времени.
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 21,18
2. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 0,22
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,29
4. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,40
5. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,43
6. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время
7. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates) – 0,46
8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,48
9. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,55
10. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время
11. Бруно Армирайл (Франция, Groupama – FDJ) – 0,57
12. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 1,02...
19. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 1,18
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