«Я послушный спортсмен, пока тренер не скажет «давай», решения не будет. Мне сложно было бы поехать одной». Велогонщица Яна Бурлакова о стартах под нейтральным флагом

Теги сборная России жен Яна Бурлакова (Тыщенко) Велоспорт

Велогонщица Яна Бурлакова объяснила, почему еще не подала заявку на нейтральный статус.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян к соревнованиям под своей эгидой. Бурлакова (ранее выступавшая под фамилией Тыщенко) – двукратный призер ЧМ-2021 по велотреку.

– Подали на нейтральный статус?

– Мы обсудили с тренером. Пока не подаем, никакого общего решения не было. Я послушный спортсмен, пока тренер не скажет «давай», решения не будет.

Мне сложно было бы в любом случае туда поехать одной.

– Как думаете, тяжело будет возвращаться на международный уровень?

– По тактике будет тяжело, по физике – нет. У нас высокая конкуренция в женском спринте. Как минимум пять человек едут на хорошем уровне.

А вот по тактике перестраиваться будет непросто. В мире сейчас удлиняется спринт, кейрин, все друг из‑под друга стреляют, у на наоборот – мы затихаем, отпускаем газ, – сказала Бурлакова.

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