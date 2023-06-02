«Я послушный спортсмен, пока тренер не скажет «давай», решения не будет. Мне сложно было бы поехать одной». Велогонщица Яна Бурлакова о стартах под нейтральным флагом

Велогонщица Яна Бурлакова объяснила, почему еще не подала заявку на нейтральный статус.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян к соревнованиям под своей эгидой. Бурлакова (ранее выступавшая под фамилией Тыщенко) – двукратный призер ЧМ-2021 по велотреку.

– Подали на нейтральный статус?

– Мы обсудили с тренером. Пока не подаем, никакого общего решения не было. Я послушный спортсмен, пока тренер не скажет «давай», решения не будет.

Мне сложно было бы в любом случае туда поехать одной.

– Как думаете, тяжело будет возвращаться на международный уровень?

– По тактике будет тяжело, по физике – нет. У нас высокая конкуренция в женском спринте. Как минимум пять человек едут на хорошем уровне.

А вот по тактике перестраиваться будет непросто. В мире сейчас удлиняется спринт, кейрин, все друг из‑под друга стреляют, у на наоборот – мы затихаем, отпускаем газ, – сказала Бурлакова.