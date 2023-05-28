Вячеслав Екимов: «Думаю, что несомненно кто-то из наших спортсменов доберется до Олимпиады, если опять что-то новое не будет»

Вячеслав Екимов считает, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я думаю, что несомненно кто-то из наших спортсменов и из других видов тоже доберутся до , если опять что-то новое не будет.

Нейтральный статус? Как страну Россию не будут принимать какой-то период на международной арене. До Парижа уж точно не будут принимать и воспринимать нашу страну. Конечно, речь идет только про индивидуальных спортсменов», – рассказал глава Федерации велосипедного спорта России.