Вячеслав Екимов: «Думаю, что несомненно кто-то из наших спортсменов доберется до Олимпиады, если опять что-то новое не будет»

Теги Вячеслав Екимов Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен Париж-2024 Велоспорт

Вячеслав Екимов считает, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я думаю, что несомненно кто-то из наших спортсменов и из других видов тоже доберутся до Олимпиады, если опять что-то новое не будет.

Нейтральный статус? Как страну Россию не будут принимать какой-то период на международной арене. До Парижа уж точно не будут принимать и воспринимать нашу страну. Конечно, речь идет только про индивидуальных спортсменов», – рассказал глава Федерации велосипедного спорта России.

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1 комментарий

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Olga.t
Сомневаюсь, что кто-то доберётся до ОИ в Париже..
Свои же перекроют кислород.
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