Абрамян о квалификации на Олимпиаду-2024: «Наш рейтинг открывается в октябре этого года. Гонщики, выступающие в профессиональных командах, набирают очки»

Тренеры сборных России по велоспорту высказались о квалификации на Олимпиаду-2024 в .

«У нас даже пока не утверждена система отбора по фристайлу, но и для них, и для ВМХ-рейса отбор заканчивается в 2024 году. Отслеживаем ситуацию. Надежда есть всегда», – сказал главный тренер сборной России по ВМХ Павел Костюков.

«Посмотрел новую систему отбора. Наш рейтинг открывается в октябре этого года. У нас есть гонщики, выступающие в профессиональных командах. и та же Тамара Дронова, которые набирают очки.

Так что возможность квалифицироваться будет, рейтинг закрывается в конце октября 2023-го», – отметил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.

«У нас есть время для решения всех задач в случае допуска в следующем году. Последний квалификационный чемпионат мира будет в 2023-м», – добавил главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.