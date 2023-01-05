Екимов об идее ужесточить требования к заполнению системы АДАМС: «Еще ужесточать – гайки закручивать? Так можно их сорвать»

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) заявил, что спортсмены должны более ответственно относиться к заполнению системы АДАМС.

– В конце года бывший президент WADA Ричард Паунд заявил, что надо ужесточать историю с системой АДАМС по так называемым «флажкам». Вы всегда жестко высказывались на этот счет. Думаете, действительно нужно еще закрутить гайки?

– Я убежден в том, что спортсмен, как профессионал, должен отвечать за выполнение и этой части своей работы тоже. Мы как федерация для этого проводим семинары, вебинары, обучаем, это делает активно. То есть возможность для антидопингового образования у всех есть. И заполнение информации – это как почистить зубы; тебе все объяснили, делай это. Это твоя работа.

Но еще ужесточать – гайки закручивать? Так можно их сорвать. Плюс я искренне считаю, что тут еще должна быть информация более понятная, все должно быть максимально четко прописано и вовремя объяснено – с этим тоже, как я понимаю, есть проблемы. Все ответственные стороны должны качественно проработать эту историю, – сказал Екимов.