Глава ФВСР о переходе Яковлева в сборную Израиля: «Компенсируйте нам определенную сумму за этого парня – и мы дадим авторизацию на участие в Олимпиаде»

Теги велотрек Вячеслав Екимов ФВСР переходы Матч ТВ Михаил Яковлев сборная Израиля Велоспорт

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал ситуацию с переходом призера ЧМ по велотреку Михаила Яковлева в сборную Израиля. 

— Когда стало ясно, что международный календарь по большей части закрыт для российских гонщиков, вы сказали: главное – сохранить ребят. Сменил спортивное гражданство Миша Яковлев, других потерь нет?

— Миша захотел догнать уходящий поезд и поехать на Игры в Париже. Не знаю, удастся ли ему это сделать. Пока согласования на этот счет нет, и позиция нашего НОК такая же. 

— То есть вы не согласуете этот переход?

— Каждый человек делает свой выбор, но считаем, что мы вправе рассчитывать на компенсацию за этот переход. Такая практика существует во всем мире.

Компенсируйте нам определенную сумму за этого парня – и мы дадим авторизацию на участие в Олимпиаде. Мы как федерация выдвинули такие требования, – сказал Екимов. 

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2 комментария

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DD102DD
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Тупиковая ситуация - у евреев нет столько рублей.
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MosesPray
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Опасно торговаться с ребятами из пустыни, можно оказаться у них в должниках.
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