Глава ФВСР о переходе Яковлева в сборную Израиля: «Компенсируйте нам определенную сумму за этого парня – и мы дадим авторизацию на участие в Олимпиаде»

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) прокомментировал ситуацию с переходом призера ЧМ по велотреку Михаила Яковлева в сборную Израиля.

— Когда стало ясно, что международный календарь по большей части закрыт для российских гонщиков, вы сказали: главное – сохранить ребят. Сменил спортивное гражданство Миша Яковлев, других потерь нет?

— Миша захотел догнать уходящий поезд и поехать на Игры в Париже. Не знаю, удастся ли ему это сделать. Пока согласования на этот счет нет, и позиция нашего НОК такая же.

— То есть вы не согласуете этот переход?

— Каждый человек делает свой выбор, но считаем, что мы вправе рассчитывать на компенсацию за этот переход. Такая практика существует во всем мире.

Компенсируйте нам определенную сумму за этого парня – и мы дадим авторизацию на участие в Олимпиаде. Мы как федерация выдвинули такие требования, – сказал Екимов.