РУСАДА получило полномочия утверждать общероссийские антидопинговые правила. Раньше это делал Минспорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило полномочия утверждать общероссийские антидопинговые правила.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей РУСАДА.

Утверждение общероссийских антидопинговых правил ранее было прерогативой Минспорта РФ.

«Подготовленный законопроект наделяет РУСАДА полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил. Данная инициатива приводит российское законодательство в соответствие с положениями Всемирного антидопингового кодекса.

Изменение никак нельзя назвать техническим: по сути, предлагаемый проект повышает статус РУСАДА.

Новые полномочия помогут агентству более эффективно выстраивать систему противодействия допингу в спорте», – рассказала исполнительный директор – руководитель аппарата АЮР, секретарь общего собрания РУСАДА Елена Спиридонова.