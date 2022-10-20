«Многие велогонщики в то время были жертвами системы». Глава USADA призвал простить Лэнса Армстронга за допинг

Теги допинг Лэнс Армстронг USADA сборная США Трэвис Тайгерт Велоспорт

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт призвал простить бывшего американского велогонщика Лэнса Армстронга за допинговые нарушения.

В 2012 году Международный союз велосипедистов (UCI) пожизненно дисквалифицировал спортсмена за допинг, а также лишил его семи титулов победителя «Тур де Франс».

«Мы видим, как в велогонки возвращается культура чистого спорта. В наши дни способы выявления допинга стали намного лучше.

Многие велогонщики в то время были жертвами системы, и правда заключается в том, что со временем они смогли вернуться – даже если и в другом статусе.

Нам также следует простить и Лэнса Армстронга после его признания», – сказал Тайгерт в интервью немецкому агентству Sport-Informations-Dienst.

Для всех Лэнс Армстронг – главный мошенник планеты. А вы знали, как он победил рак?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные