«Многие велогонщики в то время были жертвами системы». Глава USADA призвал простить Лэнса Армстронга за допинг

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт призвал простить бывшего американского велогонщика Лэнса Армстронга за допинговые нарушения.

В 2012 году Международный союз велосипедистов (UCI) пожизненно дисквалифицировал спортсмена за допинг, а также лишил его семи титулов победителя «Тур де Франс».

«Мы видим, как в велогонки возвращается культура чистого спорта. В наши дни способы выявления допинга стали намного лучше.

Многие велогонщики в то время были жертвами системы, и правда заключается в том, что со временем они смогли вернуться – даже если и в другом статусе.

Нам также следует простить и Лэнса Армстронга после его признания», – сказал Тайгерт в интервью немецкому агентству Sport-Informations-Dienst.

Для всех Лэнс Армстронг – главный мошенник планеты. А вы знали, как он победил рак?