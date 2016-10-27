Лэнс Армстронг о том, допинг ли был причиной рака: «Не знаю, но только в том сезоне, когда мне поставили диагноз, я употреблял гормон роста»

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Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг считает, что гормон роста мог ускорить образование раковой опухоли.

Армстронгу, который позднее был лишен всех титулов из-за допинга, в 1996 году поставили диагноз рак яичек. Несмотря на то, что в организме спортсмена были обнаружены метастазы, он поборол болезнь.

«Я не знаю ответа на этот вопрос. Я не хочу говорить «нет», потому что не думаю, что это правильно. Я не знаю «да» или «нет», но я бы точно не отрицал этого.

Одно я вам скажу: единственный раз в жизни, когда я принимал гормон роста, это был сезон-1996. Так что в моей голове это выглядит так: «Рост… растущие… гормоны и клетки».

Если нужно, чтобы выросло что-то хорошее, оно вырастет. Но разве не лишено смысла, что если есть нечто плохое, то оно тоже вырастет?» – сказал Армстронг в документальном фильме ESPN.

Для всех Лэнс Армстронг – главный мошенник планеты. А вы знали, как он победил рак?

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