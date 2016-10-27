Лэнс Армстронг признался, что впервые использовал допинг в 21 год

Бывший американский велогонщик признался, что впервые использовал допинг в 21 год.

В этом возрасте он только начал профессиональную карьеру (1992 год). Год спустя он выиграл золото чемпионата мира в групповой гонке.

Также гонщик сообщил, что его никто не обманывал и он сознательно применял запрещенные вещества.

В 2012 году Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за допинг и лишен семи побед в общем зачете «Тур де Франс». Золото ЧМ-1993 – единственная важная победа, которой спортсмен еще не лишился.

Для всех Лэнс Армстронг – главный мошенник планеты. А вы знали, как он победил рак?

Библия Армстронга: детство, рак, допинг и возвращение