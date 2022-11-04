CAS оставил в силе аннулирование результатов Найро Кинтаны на «Тур де Франс» за употребление трамадола

Теги Тур де Франс допинг UCI CAS Найро Кинтана Велоспорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию колумбийского велогонщика Найро Кинтаны и оставил в силе аннулирование его результатов на веломногодневке «Тур де Франс-2022».

Кинтана финишировал шестым в общем зачете веломногодневки.

В августе Международный союз велосипедистов (UCI) ретроспективно дисквалифицировал спортсмена и аннулировал его результаты на «Тур де Франс» за употребление трамадола. 

Пробы колумбийца за 8 и 13 июля показали наличие обезболивающего и двух его метаболитов. 

Трамадол не является допингом, но его использование запрещено во время соревнований с целью защиты здоровья гонщиков из-за возможных побочных эффектов вещества.

Кинтана об аннулировании его результатов на «Тур де Франс» за употребление трамадола: «Отрицаю, что когда-либо использовал это вещество»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные