CAS оставил в силе аннулирование результатов Найро Кинтаны на «Тур де Франс» за употребление трамадола
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию колумбийского велогонщика Найро Кинтаны и оставил в силе аннулирование его результатов на веломногодневке «Тур де Франс-2022».
Кинтана финишировал шестым в общем зачете веломногодневки.
В августе Международный союз велосипедистов (UCI) ретроспективно дисквалифицировал спортсмена и аннулировал его результаты на «Тур де Франс» за употребление трамадола.
Пробы колумбийца за 8 и 13 июля показали наличие обезболивающего и двух его метаболитов.
Трамадол не является допингом, но его использование запрещено во время соревнований с целью защиты здоровья гонщиков из-за возможных побочных эффектов вещества.
Кинтана об аннулировании его результатов на «Тур де Франс» за употребление трамадола: «Отрицаю, что когда-либо использовал это вещество»
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