CAS оставил в силе аннулирование результатов Найро Кинтаны на «Тур де Франс» за употребление трамадола

Спортивный арбитражный суд ( ) отклонил апелляцию колумбийского велогонщика и оставил в силе аннулирование его результатов на веломногодневке «Тур де Франс-2022».

Кинтана финишировал шестым в общем зачете веломногодневки.

В августе Международный союз велосипедистов ( ) ретроспективно дисквалифицировал спортсмена и аннулировал его результаты на «Тур де Франс» за употребление трамадола.

Пробы колумбийца за 8 и 13 июля показали наличие обезболивающего и двух его метаболитов.

Трамадол не является допингом, но его использование запрещено во время соревнований с целью защиты здоровья гонщиков из-за возможных побочных эффектов вещества.

Кинтана об аннулировании его результатов на «Тур де Франс» за употребление трамадола: «Отрицаю, что когда-либо использовал это вещество»