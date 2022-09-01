CAS зарегистрировал апелляцию Найро Кинтаны на аннулирование его результатов на «Тур де Франс-2022»

Теги Тур де Франс велошоссе UCI CAS Найро Кинтана Arkea - Samsic (Fortuneo-Vital Concept) Велоспорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию колумбийского гонщика Arkéa Samsic Найро Кинтаны на аннулирование его результатов на «Тур де Франс-2022».

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) ретроспективно дисквалифицировал спортсмена и аннулировал его результаты на веломногодневке за употребление трамадола. 

Пробы колумбийца за 8 и 13 июля показали наличие обезболивающего и двух его метаболитов. 

Трамадол не является допингом, но его использование запрещено во время соревнований с целью защиты здоровья гонщиков из-за возможных побочных эффектов вещества.

На «Тур де Франс-2022» Кинтана в общем зачете финишировал шестым. 

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