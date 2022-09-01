CAS зарегистрировал апелляцию Найро Кинтаны на аннулирование его результатов на «Тур де Франс-2022»

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию колумбийского гонщика Arkéa Samsic Найро Кинтаны на аннулирование его результатов на «Тур де Франс-2022».
Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) ретроспективно дисквалифицировал спортсмена и аннулировал его результаты на веломногодневке за употребление трамадола.
Пробы колумбийца за 8 и 13 июля показали наличие обезболивающего и двух его метаболитов.
Трамадол не является допингом, но его использование запрещено во время соревнований с целью защиты здоровья гонщиков из-за возможных побочных эффектов вещества.
На «Тур де Франс-2022» Кинтана в общем зачете финишировал шестым.