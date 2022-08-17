Кинтана об аннулировании его результатов на «Тур де Франс» за употребление трамадола: «Отрицаю, что когда-либо использовал это вещество»

Колумбийский гонщик Arkéa Samsic Найро Кинтана высказался по поводу аннулирования его результатов на «Тур де Франс-2022» за употребление трамадола.

Пробы колумбийца за 8 и 13 июля показали наличие обезболивающего и двух его метаболитов.

«Сегодня я с удивлением узнал, что объявил о нарушении в связи с использованием трамадола.

Я ничего не знаю об употреблении этого вещества, и я отрицаю, что использовал его когда-либо в своей карьере. С моей командой юристов мы предпримем все процедуры для моей защиты.

Я также хочу подтвердить, что я выступлю на «Вуэльте», сяду на свой велосипед и сделаю все, что в моих силах для команды, страны и болельщиков», – написал Кинтана.

Трамадол не является допингом, но его использование запрещено во время соревнований с целью защиты здоровья гонщиков из-за возможных побочных эффектов вещества.

UCI аннулировал результаты Найро Кинтаны на «Тур де Франс-2022» за употребление трамадола