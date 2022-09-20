Водочная компания Лэнса Армстронга фигурирует в деле о коррупции в штате Колорадо

Компания бывшего американского велогонщика Лэнса Армстронга фигурирует в расследовании о коррупции в штате Колорадо.

Как сообщает The Aspen Times, региональный Департамент доходов ведет проверку в отношении шерифа округа Питкин – Джо Дисальво, которому принадлежит 5% акций в компании Lift Vodka. Контрольным пакетом владеет Армстронг, а также один из жителей Аспена.

Сообщается, что долю в компании Дисальво получил в 2020 году в качестве подарка от Армстронга – как признательность за идеи и консультации шерифа по организационным вопросам. Сам Дисальво заявил, что в управлении бизнесом никак не участвует.

По законам штата, госслужащим запрещено принимать подарки на сумму более 59 долларов США. Запрет не касается случаев, когда подарок получен от близких друзей в связи с особым поводом или от родственников. Дисальво считает, что его ситуация соответствует первому варианту.

При этом отмечается, что доля шерифа никак не задокументирована в самой компании, а также не задекларирована самим чиновником. Сейчас Lift Vodka получила в рамках следствия запрос на проверку финансовой деятельности – с целью возможного аудита на предмет нарушений.

«Расследование все еще в процессе, поэтому, согласно нашей политике, мы не можем его комментировать», – заявили в пресс-службе Департамента доходов Колорадо.

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