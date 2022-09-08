Российский велогонщик Евтушенко дисквалифицирован за допинговое нарушение. Ранее его признали невиновным по этому делу

Российский велогонщик Александр Евтушенко дисквалифицирован 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Поводом для санкции стало нарушение правил о предоставлении спортсменом информации о своем местонахождении.

Ранее РУСАДА признало Евтушенко невиновным по данному делу, но Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) отменил решение.

На данный момент срок дисквалификации уже истек, так как отсчитывался с 20 января 2021 года по 19 марта 2022 года. Результаты велогонщика за этот период аннулированы.

Евтушенко 29 лет. Он побеждал на чемпионате Европы-2020 по велотреку в командном преследовании, также на его счету бронза чемпионата мира-2018 в индивидуальной гонке.