РУСАДА оправдало чемпиона Европы по велоспорту Евтушенко в деле о нарушении антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оправдало велогонщика Александра Евтушенко по делу о нарушении антидопинговых правилах.

«Были проблемы по поводу предоставления информации о местонахождении. Мы смогли доказать по одному или нескольким «флажкам», что там не было никакой халатности. Члены комитета приняли это во внимание и признали его не нарушившим антидопинговые правила.

У Александра не было намерения избежать допинг-контроля. Он предпринял все возможное, чтобы обеспечить доступность для тестирования, но в силу исключительных обстоятельств этого не удалось сделать. Провели трудоемкий процесс с поиском свидетелей, доказательств, фиксацией попыток связаться», – заявила спортивный юрист Анна Анцелиович.

Евтушенко 28 лет. Он побеждал на чемпионате Европы-2020 по велотреку в командном преследовании, также на его счету бронза чемпионата мира-2018 в индивидуальной гонке.