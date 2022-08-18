Найро Кинтана отказался от участия в «Вуэльте-2022» 

Колумбийский гонщик Arkea-Samsic Найро Кинтана отказался от участия в «Вуэльте Испании».
Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) аннулировал результаты Кинтаны на «Тур де Франс-2022» из-за двух положительных проб на обезболивающее трамадол, употребление которого запрещено во время соревнований.
Кинтана отрицает употребление препарата и намерен обратиться в CAS.
«Сообщаю, что не буду принимать участие в «Вуэльте», так как намерен отстаивать свои доводы в Спортивном арбитражном суде.
Я вернусь к гонкам в конце сезона», – заявил Кинтана.