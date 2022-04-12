Войнова о трансгендерах в женских соревнованиях: «Это значительно повлияет на женский спорт. И это, как мне кажется, несправедливо»

Четырехкратная чемпионка мира по велотреку Анастасия Войнова поделилась мнением об участии трансгендеров в женских соревнованиях.

Ранее Международный союз велосипедистов не допустил трансгендера Эмили Бриджес к участию в чемпионате Великобритании по омниуму.

– Вы были в стартовом протоколе на 1000 м (на Кубке России – Sports.ru). Уточню: в мужском протоколе на 1000 м. Что вас заставляет в очередной раз вписываться в эту историю?

– Действительно, планировала стартовать в тот день, но там просто и по графику соревнований не сложилось. А вообще? мне хочется ехать этот гит, чтобы побить свой рекорд.

– Слушайте, но выходит, что в Великобритании недавно еще биологический мужчина рвался соревноваться с женщинами, а Войнова в Питере хочет ездить гит на 1000 м с мужчинами?

– Мне просто нравится вот это ощущение преодоления. Это тяжелая дистанция. На собственном опыте знаю, что так тяжело мне ничто не дается, как этот вид, и никогда мне не было так плохо, как после финиша на 1000 м .

– Читали новости по поводу Эмили Бриджес? Все эти истории не заставляют вас беспокоиться за будущее женского спорта?

– На самом деле мы обсуждали эту тему еще в Токио, когда все говорили о Лорел Хаббард. Это значительно повлияет на женский спорт. И это, как мне кажется, несправедливо, – сказала Войнова.

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