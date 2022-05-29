Мария Новолодская: «Полгода почти выступала только на шоссе. По треку соскучилась, по гонкам – особо нет»

Бронзовый призер Токио-2020 в велотреке Мария Новолодская рассказала о планах на сезон.

– Полгода почти выступала только на шоссе. Сейчас непросто выбраться в Россию – из-за ограниченного авиасообщения сложная очень получается дорога. По треку соскучилась, по гонкам особо нет – слишком большой объем был у меня на шоссе, были довольно тяжелые для меня гонки.

Хотелось вернуться в Россию, насладиться родиной, увидеть семью, прокатиться на треке и вспомнить трековый велосипед. Мэдисон проехала для отработки смен, езды в группе, в толпе, толкучке.

Дальнейшие планы – отдых небольшой, съезжу домой в Новгород, побуду с семьей. Еду туда с велосипедом, чтобы потренироваться тоже. Возвращаюсь в Испанию 5 июня и, скорее всего, до конца сезона буду находиться там.

– Чемпионат России и Спартакиаду пропустите потому, что с перелетами непросто?

– Не исключено, что на Спартакиаду вернемся, но это зависит от календаря команды в большей степени. Видно будет ближе к делу.

– Медаль Игр в Токио как-то изменила вашу жизнь?

– Я на треке дошла до медали Олимпиады, эту задачу выполнила. Потом хотелось попробовать погоняться в Мировом туре. Сейчас выступаю там.

А про медаль – когда возвращаюсь, узнают, радуются: Маша приехала, олимпийская призерка. В целом я тот же самый человек, та же спортсменка, – сказала Новолодская.